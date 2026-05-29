Как модно носить майки-алкоголички

Стилист Лисовец: майку-алкоголичку нужно носить не с трениками и красным лицом
Майка-алкоголичка продолжает быть в тренде, лучше всего ее сочетать в образе с классическими брюками или шортами. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.
«Алкоголички — тренд последних трех лет. Сегодня алкоголичка с пиджаком — это абсолютная норма. Это сексуально, стильно. Не обязательно иметь супер накачанное тело. Конечно, она носится не на крупное тело, а больше либо на субтильное, либо на тело, которое в хорошей физической форме», — сказал Лисовец.
Он добавил, что можно сочетать любые оттенки майки-алкоголички с классическими брюками, с цветными носками, с туфлями, но только не со спортивной одеждой.
«В сочетании с классической одеждой это абсолютный must-have уже несколько сезонов. И этот год, это лето не будет исключением. Понятное дело, что носить нужно не с трениками, сандалями и красным, скажем, лицом. Современная стрижка, модные очки, сумка, туфли, шорты костюмные или брюки костюмные. И алкоголичка черная, серая, белая, вообще любая, но в сочетании с классическими брюками это будет смотреться очень модно и у девушек, и у мужчин», — заключил Лисовец.