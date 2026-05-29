Как модно носить майки-алкоголички

Майка-алкоголичка продолжает быть в тренде, лучше всего ее сочетать в образе с классическими брюками или шортами. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

© Unsplash

«Алкоголички — тренд последних трех лет. Сегодня алкоголичка с пиджаком — это абсолютная норма. Это сексуально, стильно. Не обязательно иметь супер накачанное тело. Конечно, она носится не на крупное тело, а больше либо на субтильное, либо на тело, которое в хорошей физической форме», — сказал Лисовец.

Он добавил, что можно сочетать любые оттенки майки-алкоголички с классическими брюками, с цветными носками, с туфлями, но только не со спортивной одеждой.