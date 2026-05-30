Оксана Самойлова поделилась серией снимков, сделанных во время поездки на Каннский кинофестиваль. Помимо выходов на красную дорожку, блогер устроила фотосессию в номере отеля, где остановилась на время мероприятия.

На кадрах Самойлова позировала в облегающем чёрном образе с микрошортами и колготками, а также показала атмосферные снимки из ванной. Поклонники обратили внимание, что даже во время отдыха звезда предпочла яркий макияж.

© Super.ru

Публикация вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Одни пользователи раскритиковали фотосессию, назвав ее слишком провокационной, другие встали на сторону многодетной матери. По мнению защитников Самойловой, после многих лет, посвященных семье и детям, она вполне может уделять больше времени себе и своим желаниям.

Ранее Оксана Самойлова объяснила в соцсетях, зачем поехала на Каннский кинофестиваль. Оказалось, что всё дело в использовании возможностей.