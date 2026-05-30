Дерматолог назвала главную пользу коллагена для кожи

Дерматолог Анаит Тер-Акопова назвала в рубрике «Теперь вы знаете» главную пользу коллагена для кожи. По словам врача, коллаген служит основным строительным каркасом для нашей кожи, обеспечивая ей плотность и упругость.

«Коллаген создаёт защитную плёнку на поверхности кожи, обеспечивает увлажнение и работает преимущественно на поверхности кожи. Он не может из уходового крема проникнуть в глубокие слои», — сказала эксперт.

Коллаген в средствах для ухода за кожей — это хороший элемент для поверхностного увлажнения и защиты. А вот для более основательного увлажнения в программу ухода включают пептиды.

