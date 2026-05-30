Девушкам рассказали, как убрать толстые ляжки с помощью соли и щетки

В Кузбассе эксперт по уходу за телом рассказала, какие зоны чаще всего вызывают у женщин беспокойство перед пляжным сезоном и что реально можно изменить за месяц.

Основатель бренда Thai Traditions, владелица тайских массажных салонов в Москве и автор подкаста SPA INSIDER Светлана Гришкина рассказала журналисту VSE42.RU о "проблемных" зонах женщин.

По словам специалиста, для живота и боков за месяц возможно уменьшение объёмов примерно на 1–2 см при корректировке питания и регулярной физической активности. В качестве дополнительного ухода рекомендуется массаж с активатором сжигания жира.

Особое внимание эксперт уделила зоне бёдер.

– Массаж сухой щёткой 2–3 раза в неделю плюс скраб. Например, эффективным будет соляной скраб для тела, – пояснила Светлана.

По её словам, такие процедуры помогают улучшить микроциркуляцию и визуально выровнять кожу.

Также в список "проблемных" зон вошла внутренняя поверхность рук. Для её коррекции рекомендуются упражнения с небольшими весами и использование увлажняющих средств.

