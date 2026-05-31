Стало известно, сколько тратят россияне на смену уходовой косметики к лету

Летний уход за кожей стал неотъемлемой частью повседневной жизни многих. Косметологи рекомендуют летом упрощать бьюти-рутину, и многие жители Екатеринбурга следуют этому совету. В среднем на обновление косметики они готовы потратить 4 100 рублей. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе Авито.

Что меняют и сколько тратят

Почти половина (49%) екатеринбуржцев, пользующихся косметикой, летом меняют свои средства. Из них 15% полностью пересматривают уход за кожей, чаще всего это делают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (22%).

Основные изменения касаются ухода за лицом (53%). Некоторые меняют декоративную косметику: средства для губ (26%), тональные кремы и базы под макияж (21%). 18% переходят на другие средства для ухода за телом.

Жители Екатеринбурга в среднем готовы потратить 4 000 рублей на обновление косметики. 8% выделяют до 1 000 рублей, 34% — от 1 000 до 3 000 рублей, 31% — от 3 000 до 5 000 рублей, 25% — от 5 000 до 10 000 рублей, а 2% готовы потратить больше.

Косметику покупают в основном в интернете (41%), а также в офлайн-магазинах и аптеках (38%). 21% заказывают товары на сайтах или в приложениях конкретных магазинов.

Что покупают и как выбирают

30% летом начинают использовать матирующие средства. В декоративной косметике преобладают облегченные формулы с вуальным покрытием (29%). Еще 26% добавляют в свою рутину освежающие мисты и термальную воду. В уходе за кожей многие переходят на легкие текстуры: гели, флюиды и сыворотки (22%). 19% приобретают стойкую декоративную косметику, чтобы макияж держался весь день.

Летнюю косметичку пополняют как новыми, так и проверенными средствами (47%). 44% предпочитают покупать только привычные продукты, а 9% выбирают новинки, особенно молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (16%).

Новую косметику покупают в основном из-за необходимости (36%) или когда заканчиваются привычные средства (18%). Скидки и акции влияют на покупку только у 13% опрошенных. Еще 7% признаются, что их вдохновляют тренды в социальных сетях, особенно молодежь до 24 лет (9%).