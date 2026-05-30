Эксперт объяснила, эффективны ли пептиды в уходе за кожей

Дерматолог-косметолог Анаит Тер-Акопова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», эффективны ли пептиды в уходе за кожей. Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые нужны для выработки веществ, отвечающих за упругость, увлажнение и молодость кожи.

«Эффективность проникновения и работы пептида зависит от нескольких факторов: общего состояния кожного барьера, стабильности молекулы вещества и технологии его капсулирования», — сказала врач.

Врач добавила, что эффект от пептидов не мгновенный, как от того же поверхностного увлажнения коллагеном. Это глубокая восстановительная работа, которая требует времени и регулярности.

