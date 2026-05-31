Перечислены актуальные аксессуары для лета 2026 года

Модницы вовсю готовят свои наряды и украшения к сезону. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у стилиста Ирины Коротовой о главных тенденциях в аксессуарах.

© Unsplash

Одним из основных трендов как в одежде, так и в дополнениях к ней на сезон весна-лето 2026 является уход от минималистичного стиля к максималистичному. Поэтому рекомендую выбирать объемные, массивные аксессуары, а при сочетании их друг с другом использовать метод многослойности. Преимущественно это касается браслетов.

Если говорить о модных цветах сезона, ими станут оранжевый, особенно в оттенке «спелый апельсин», а также синий «электрик». Они будут выигрышно смотреться как в украшениях, так и в других элементах образа, например в сумках и обуви.

Следующей отличительной тенденцией, которую можно заметить уже сейчас, стали ресейл-платформы. Модники и модницы стараются отследить винтажные коллекции брендов, чтобы приобрести для себя что-то необычное. Украшений это тоже касается.

Говоря о конкретных аксессуарах, которые будут стильно и выигрышно смотреться в летних образах этого года, важно упомянуть плетеные сумки, особенно те, что будут изготовлены не из привычного растительного материала, а из кожи, экокожи и полиуретана.

Несомненно модными станут так называемые желейные корзины. Такие сумки выполнены из полупрозрачного пластика, текстура и вид которых напоминают одноименный десерт.

Для защиты глаз от солнечного света в сезон «лето 2026» лучше подобрать очки с массивной оправой. Очки «стрекозы» в стиле 60-70-х, закрывающие лицо, сделают образ смелее.

Косынка на голову остается также одним из эффектных модных приемов, который не только украсит образ, но и поможет защитить волосы, не думать об укладке.

Небесный оттенок

Студентка Елизавета Степанова для своего летнего образа выбрала сарафан и аксессуары в трендовом голубом оттенке. Такой небесно-голубой цвет не выходит из моды уже несколько сезонов.

На новый лад

Поскольку не первый сезон стиль 1990-х и 2000-х не теряет свою популярность, переосмысленные украшения тех годов также остаются актуальными и на сегодняшний день. На место брелоков на сумки и цепей на джинсы пришли так называемые «обвесы». Цена на актуальные модели начинается от 1,5 тысячи рублей и зависит от размера и материалов.

Почти босиком

Открытая модная обувь — залог стильного летнего образа. Этим летом станут актуальны тонкие шлепки, но не для пляжа, а для городских прогулок. Например, мюли через палец сделают ваш летний наряд максимально стильным. Приобрести их можно на популярных маркетплейсах. Начальная цена варьируется от 2,5 тысячи рублей.

Когда тянет к морю

В 2026 году в моду вошел «пиратский стиль». Украшения на шнурках, напоминающие корабельные веревки, а также морская эстетика будут смотреться очень выигрышно. Особенно стоит обратить внимание на кулоны. В зависимости от материала и вида украшения такой аксессуар обойдется примерно в 800 рублей.

Воплощение элегантности

Шелковый платок как аксессуар не выходит из моды уже несколько лет. Стильно будут смотреться модели, точно попадающие в цвет комплекта одежды. На жаркий период лучше выбрать платок из хлопка или льна. Цена начинается от 1 тысячи рублей, но на некоторых сайтах можно найти модели и дешевле.

Пусть сияет голова

Головные уборы тонкого плетения станут необычным акцентом в образе. Чепчики «кроше», панамы и летние шапки «бини» в трендовых цветах, с блестками, пайетками и кристаллами подойдут не только для дневных образов, но и для вечерних нарядов. А приобрести такой аксессуар можно по цене до 1 тысячи рублей.

Обуюсь в желе

Подобно сумкам, подражающим известному десерту, такая обувь сделана из полупрозрачного мягкого пластика ярких и пастельных оттенков. Раньше такую модель называли «мыльницы». Современный стильный вариант можно купить на маркетплейсах за 2,5-3 тысячи рублей.

Все влезет

Объемные сумки «хобо», «полумесяцы» и «корзинки» не теряют своих позиций и летом. Сочетающие в себе стиль и функциональность, такие модели подойдут и для пляжного образа, и для городской жизни. В теплый период рекомендуют носить их в более светлых нейтральных оттенках, а также перейти от плотных кожаных материалов к более легким тканевым. Купить такую сумку в интернет-магазинах можно в среднем за 4 тысячи рублей.

Убираем на дальнюю полку

Модницам, которые не хотят оказаться на обочине стиля этим летом, рекомендуем ознакомиться с антитрендами в украшениях.

Милая эстетика «кокет-кор» неумолимо теряет свою актуальность в современных образах. Лучше убрать минималистичные розовые украшения с бусинами или мелким жемчугом в дальний ящик до момента, когда они снова вернутся в моду.

Кричащие цветочные мотивы также не сделают ваш летний образ ярким и стильным. Крупные серьги в виде больших цветов или их элементов, а также растительный принт на браслетах, платках и сумках для 2026 года уже совсем не актуальны. Отказываемся.

Любителям дополнять свой образ хендмейд-украшениями тоже придется изменить свои взгляды. Чтобы не остаться за бортом моды в текущем сезоне, лучше на время избавиться от аксессуаров, сделанных своими руками.

Как носить платок в этом сезоне

Тюрбан

Чтобы завязать «тюрбан» на голове, сложите платок классического размера 90 на 90 в длинную полоску. Оберните аксессуар вокруг головы, перекрестите ткань спереди, а концы уберите назад и завяжите узел.

В косе

Возьмите тонкий длинный платок и используйте его в качестве дополнительной пряди. Заплетите косу. Для более простого варианта можно обмотать платок вокруг высокого хвоста в виде резинки.

Косынка

Сложите длинный платок по диагонали, накиньте на голову, завяжите под подбородком. Лучше оставьте ткань в расслабленном виде.

Бандана

Платок небольшого размера сложите треугольником, накиньте на голову и завяжите узел сзади.

С кепкой или панамой

Платок сложите треугольником и накиньте его под кепку или покройте тканью головной убор. Можно скрутить в плотный жгут и обвязать им края шляпы или панамы как лентой.

Французский стиль

Узкий платок накиньте сверху, повяжите поверх лба. Оберните вокруг шеи и завяжите узел сбоку или сзади. Выпустите из-под ткани передние пряди.

Джинсы — неотъемлемая часть гардероба многих людей на протяжении многих лет. Об истории появления этой незаменимой вещи, а также о том, какие модели будут актуальны в 2026 году, «Вечерней Москве» рассказала звездный стилист Ольга Кафф.