Звезды поделились советами по уходу за собой

Лето вот-вот наступит, и солнечные лучи станут более активными. Сохранить здоровье кожи и волос в жаркий сезон поможет правильный уход. Знаменитости поделились с «Вечерней Москвой» своими советами из личного опыта.

Актриса Елизавета Боярская: бабушкины рецепты

Для волос я делаю маску из коньяка, яичного желтка и лука. Правда, у этой маски есть один минус — неприятный запах, но зато она легко смывается, и, кстати, запах тут же уходит. Прекрасно смягчает волосы также репейное масло с добавлением красного молотого перца. А для рук и ног прекрасно подходит оливковое масло. Только надо хотя бы на полчаса обмотаться целлофаном, тогда эффект будет гораздо лучше. Если говорить о кремах, для меня самое важное — наличие натуральных компонентов, прежде всего трав (облепихи, ромашки, череды). Я доверяю косметике на травах, потому что это бабушкины рецепты, которыми пользуется не одно поколение. Такие составы можно покупать, а можно делать самим, ведь сейчас в интернете легко найти десятки простых и эффективных народных рецептов.

Певица Ханна: кофе с сахаром

Очень люблю готовить питательный скраб для кожи. Я делаю его из натуральных ингредиентов. Для скраба понадобится одна кружка тростникового сахара, по половине кружки кокосового масла и молотого кофе. Можно добавить две чайные ложки ванилина для нежного аромата. И получается просто бомба! Такой состав отлично питает и подтягивает кожу. Им можно пользоваться хоть каждый день.

Певица Анна Седокова: вода да рыбий жир

Мое главное бьюти-оружие — крем. У меня даже есть девиз: «Лучше плохой крем, чем никакой!» Недавно запретила себе ложиться спать, пока не нанесу на тело кокосовое масло. Весной и летом обязательно увлажняю кожу, в том числе изнутри: у меня всегда с собой бутылка воды. А еще употребляю в пищу правильные жиры: пью в капсулах рыбий жир и не забываю есть авокадо.

Певица Екатерина Болдышева: для шелковистой кожи

Мне кажется, чтобы хорошо выглядеть, надо в первую очередь хорошо высыпаться и быть на позитиве. Если ты живешь постоянно в состоянии стресса, злишься, ревнуешь, ненавидишь, завидуешь, то все это рано или поздно ляжет печатью у тебя на лице, и тогда никакие процедуры и секреты красоты тебе не помогут. Декоративную косметику в повседневной жизни стараюсь не использовать, чтобы кожа могла отдохнуть от почти ежевечернего концертного грима.

Мое любимое бьюти-средство — это масла для тела. Мой фаворит — масло с ароматом зеленого чая, бергамота и сандала. Это масло мгновенно увлажняет кожу и делает ее невероятно нежной и шелковистой.

Актриса Марина Зудина: овсянка, сэр

Два раза в неделю я хожу в бассейн. И один раз в неделю в сауну. Я люблю просто сидеть и париться, дышать приятными маслами, а иногда могу взять с собой мягкий скраб, и тут неважно какой, ведь все они одинаковые, главное — наносить по инструкции производителя. А сауна помогает мне расслабиться и наполниться необходимой энергией. Один-два раза в неделю я делаю питательную и омолаживающую маску из овсянки.

В большой миске смешайте 2 столовые ложки овсянки, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку нежирного йогурта до образования густой пасты. Нанесите маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 15-20 минут, позволяя маске проникнуть в кожу и омолодить ее.

Смойте теплой водой и нежно высушите лицо. Особое внимание весной уделяю волосам. В уходе предпочитаю естественные масла. Пользуюсь кокосовыми репейным маслами, которые не только укрепляют волосы, но и делают их более блестящими и послушными. Наношу их каждый день перед сном в малом количестве, как бы слегка увлажняя кончики волос.

