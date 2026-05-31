Алладины: как стилизовать, чтобы не утяжелять бедра

Эти шаровары претендуют на роль самого горячего тренда лета 2026: они и в соцсетях звезд, и на подиумах, и в стритстайле. Удобные, эффектные, практичные, но есть нюанс: могут добавлять объем ниже талии. Рассказываем, как его «укротить».

Брюки-аладдины стали ответом нынешнего сезона на уже всем поднадоевшие палаццо. Суть та же: свобода движений, динамика образа, но силуэт другой. Больше всего они напоминают наряд принцессы Жасмин из одноименного мультфильма. И эта «восточная сказка» уже полюбилась многим: дизайнеры почти каждую неделю представляют новые вариации на заданную тему, Джессика Альба демонстрировала аладдины в соцсетях, как, кстати, и Ванесса Хадженс с Ким Кардашьян, а Рита Ора посещала в них светские мероприятия.

Причин для такой популярности много. Во-первых, аладдины способны в одиночку создать динамичный образ, они не требуют сложной стилизации, их можно сочетать с самыми простыми вещами: базовым топом, сандалиями и сумками, — но в итоге получится интересный аутфит.

Во-вторых, они максимально комфортны, особенно для жары. Шаровары шьют из натуральных тканей: хлопка, льна, шелка, — которые позволяют коже дышать, а форма не сковывает движения.

В-третьих, огромный выбор моделей: можно найти ту, которая идеально впишется в ваш гардероб, при этом риск встретить ее на каждой второй минимален. Есть лишь одна ложка дегтя в этой бочке меда: многие боятся экспериментировать с аладдинами из-за их силуэта. Это и понятно: не все могут похвастаться идеально стройными бедрами, а шаровары визуально добавляют им объема. Но есть несколько секретов, как этого избежать.

Внимание на ткань!

Дешевые модели из тонкой вискозы или полиэстера буквально льнут к коже, подчеркивают каждую складочку, а складки создают в самых неожиданных местах. Казалось бы, отсутствие воздуха между брюками и бедром должно уменьшать объем, но на деле результат прямо противоположный: кажется, что вы надели на себя вещь, которая мала, и женственный силуэт «ломается».

Выбирайте правильную модель:

Из качественного хлопка, плотного твила или другой костюмной ткани. Если хочется атласного блеска, то берите вискозу хорошего качества с добавлением небольшого процента полиэстера, чтобы не так мялась, или обратите внимание на мерсеризованный хлопок.

Вашего размера. Перед покупкой попробуйте присесть. Если штанины после приседания пошли «пузырями» на боках и в пройме, берите на размер больше.

С правильной манжетой. Она должна быть жесткой, длиной 5-8 см. Мягкая резинка превращает аладдины в пижаму. А еще она не должна заканчиваться на самой широкой части икры: либо выше косточки (под босоножки), либо почти до стопы.

Кокетка на поясе помогает перераспределить складки с боков на центр живота, что визуально уменьшает объем.

Работа с пропорциями

Мужчины любят говорить, что главное — не объем, а изгибы. И это правда. Самый широкий низ можно уравновесить, если добавить правильный верх и подчеркнуть талию. Если надеть аладдины со свободным худи, то даже самая стройная девушка превратится в бесформенный мешок.

Поэтому выбираем грамотных компаньонов. Верх должен заканчиваться немного выше талии, точнее, самой узкой ее части. Подойдут топ-бандо, бра, кроп-топ или укороченная рубашка. Такой прием позволяет подчеркнуть природный изгиб и создать женственный силуэт.

По тому же принципу используем ремень. Если верх заправляется в шаровары, то подчеркните талию им. Выбирайте широкие модели, кушаки или шнурок, концы которого оставьте свободно спускаться вдоль штанин — это создает дополнительную вертикаль, вытягивающую силуэт.

Правильная обувь

Аладдины с вьетнамками смотрятся максимально расслабленно и актуально, но, к сожалению, такое могут себе позволить только обладательницы идеальной фигуры. Если наша задача заключается в перераспределении объема, то нужно использовать грубую обувь. Подойдут, например, массивные сандалии. А для вечера выбирайте остроносые лодочки на среднем каблуке (5-7 см), которые визуально удлиняют ноги.

Это все про уловки и ограничения, однако есть и хорошая новость: аладдины способны своим объемом создать соблазнительную фигуру даже тем, кто ее лишен. Поэтому смело вводите их в свой летний гардероб, наслаждайтесь комфортной посадкой, корректируйте то, что считаете необходимым, и не позволяйте стереотипам лишать вас возможности носить то, что нравится.