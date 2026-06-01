49-летнюю Шакиру засняли в откровенном микроплатье

Колумбийская певица Шакира в откровенном образе прогулялась по Майами-Бич и попала в объектив папарацци. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

49-летнюю исполнительницу запечатлели в корсетном микроплатье оранжевого цвета, которое было оформлено глубоким декольте. Шакира также надела белые ботильоны на шпильке и широкие солнцезащитные очки. Уличные фотографы запечатлели певицу у отеля Shelborne, куда она прибыла на показы Miami Swim Week.

Ранее в мае были названы хедлайнеры первого в истории чемпионатов мира по футболу шоу, среди них в том числе оказалась Шакира. Помимо нее, хедлайнерами Halftime Show станут Мадонна и южнокорейская группа BTS. Организатором выступит Крис Мартин из Coldplay, представивший участников вместе с куклами из «Улицы Сезам».

Шоу пройдет в поддержку Образовательного фонда FIFA Global Citizen. Фонд планирует собрать 100 миллионов долларов на доступное образование и футбол для детей по всему миру.

Halftime Show — представление во время перерыва крупных спортивных событий вроде Супербоула. Теперь оно адаптировано для футбола. Ранее ФИФА тестировала формат на клубном ЧМ-2025. Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.