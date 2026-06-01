Актриса Ирина Горбачева выложила фото без одежды

Актриса Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Горбачева была запечатлена, стоя перед зеркалом в квартире. Актриса позировала без укладки и без макияжа.

«Работа над телом для меня в первую очередь про здоровье. И чем глубже я в этом процессе, тем больше понимаю: это гораздо более комплексная история, чем просто цифра на весах или отражение в зеркале. Я и за эстетику тоже, но для меня она всегда про здоровое тело. Когда в нем есть сила, энергия и жизнь», — написала под фото звезда.

Горбачева отметила, что сбросить вес ей помогает российский препарат — аналог «Оземпика», который она принимает под присмотром врачей. Актриса добавила, что также занимается спортом и соблюдает диету.

«Препарат не делает что-то за тебя. Он влияет на ощущение голода и насыщения, помогает чуть по-другому выстраивать контакт с едой. Но дальше все равно включаются питание, привычки и образ жизни. Я вкладываюсь в себя осознанно и с полной отдачей. Через полгода хочу увидеть ту женщину, в которую сейчас вкладываюсь», — объяснила знаменитость.

1 мая Горбачева рассказала в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на VK Видео, что не может завести ребенка. По ее словам, у нее наступила менопауза в 23 года из-за сбоя в организме. Артистка предположила, что ее организм перестал развиваться в третьем классе из-за сильных эмоций в связи с потерей матери. В 14 лет актрисе удалили яичники из-за опухоли.

Как отметила Горбачева, до 23 лет она проходила гормональную терапию. Позже она отказалась от нее из-за высокого риска получения рака молочной железы и рака шейки матки. Артистка уточнила, что раньше сильно переживала из-за невозможности стать матерью, но теперь уже это в прошлом.