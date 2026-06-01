Сидни Суини опубликовала фото с обнаженной грудью

Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась с обнаженной грудью и ответила хейтерам, которые критиковали сериал за откровенные сцены. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров Сидни Суини была запечатлена без бюстгальтера, прикрыв грудь листками. Актриса в колготках без трусов стояла на коленях перед камерой. Знаменитость позировала с желтым питоном. Она также показала снимки с другими образами из сериала.

«Это называется… актерская игра», — ответила знаменитость критикам.

До этого эксперт по кризисному менеджменту и управлению репутацией Дэйв Куаст заявил, что откровенные сцены в сериале «Эйфория» могут навредить карьере актрисы. Отмечалось, что эротические сцены со Суини в третьем сезоне «Эйфории» стали самыми обсуждаемыми и скандальными в соцсетях и СМИ. Поклонники называют эти эпизоды унизительными для артистки.

«Они наряжают ее как младенца, она притворяется младенцем с соской — зачем?» — возмутился пользователь соцсети X.

Куаст отметил, что сексуальность на экране не всегда является показателем чего-то плохого. Однако, по мнению эксперта, проблемы начинаются, когда она становится доминирующим ярлыком для артиста.