Настя Ивлеева снялась в «голом» топе и юбке

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева показала фигуру в «голом» топе. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Настя Ивлеева позировала перед камерой в нежно-розовом полупрозрачном кружевном топе, под который надела бюстгальтер. Блогерша добавила к образу юбку, черные колготки и кожаные перчатки. Телеведущая была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с нюдовой помадой.

На прошлой неделе Ивлеева устроила фотосессию на пляже во время отдыха с мужем Филиппом Бегаком. Блогерша предстала перед камерой в крошечном розовом бикини с принтом. Телеведущая позировала с распущенными волосами и макияжем с нюдовой помадой.

В декабре 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж, удивив поклонников. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Пара организовала для себя камерное торжество, не привлекая внимания общественности.

В апреле стало известно, что Филипп Бегак заработал за год на бизнесе 101 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что прибыль ему принесла компания, занимающаяся строительными работами.