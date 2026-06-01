Family look: как составить образы, чтобы мамин стиль не мешал комфорту ребенка

Слишком буквальные аутфиты, в которых вся семья одета одинаково, уже неактуальны. Их еще используют в фотосессиях, но для реальной жизни или торжественных мероприятий стилисты советуют выбирать другой подход. Рассказываем, в чем он заключается.

Family look — это стиль, появившийся в США в начале 20 века, целью которого было визуально объединить детей и родителей. В России он начал набирать популярность намного позже. С начала нулевых можно было увидеть фотографии, на которых мама, папа и ребенок позируют в одинаковой одежде. Сегодня такие кадры тоже мелькают, но глобально тренд изменился: идентичные взрослые и детские образы оказались непрактичны. Ради них приходилось шить одежду на заказ из одной ткани, либо выбирать что-то непрезентабельное: футболки, джинсы, пижамы... Поэтому сейчас стилисты советуют практиковать иной подход, который называется «правило общего элемента». Его достаточно, чтобы образ мамы и ребенка, в том числе в кадре, читался как единый, но при этом каждый сохранял индивидуальность. Рассказываем, как это работает.

Суть правила заключается в том, чтобы взрослый и детский образы перекликались, дополняя друг друга, а не копируя. Для этого используются:

Гамма. Используйте палитру сложных оттенков: графит, цвет устрицы, вываренный хаки, небеленый лен. Например, мама в свободной рубашке и шелковых брюках-палаццо цвета «мокрый асфальт», а ребенок — в льняных брюках такого же оттенка. Интересно смотрится, когда общая палитра распределена по-разному: у мамы — верх, у ребенка — низ, или же у взрослого и малыша используются разные оттенки одного и того же цвета.

Принты и цветные акценты. Возьмите один цветовой акцент у ребенка, например, терракотовые шорты — и повторите его в мамином образе как деталь: пояс, сумка, серьги или подкладка тренча. Можно сделать наоборот: мамино платье в цветную клетку перекликается с однотонной футболкой ребенка того же оттенка. Также можно поиграть с принтами — от общего к частному: яркий принт на платье малышки состоит из нескольких цветов, один из которых в точности повторяет оттенок маминой юбки. Избегайте ситуации, когда оба одеты в одинаковый принт с головы до ног, получается слишком навязчиво. Вместо этого можно поиграть с масштабом: крупная полоска у мамы, тонкая — у ребенка.

Даже алая помада в топ полосок на хлопковом комбинезоне малыша будет смотреть эффектно.

Аксессуары — самый удобный формат для экспериментов. Это могут быть одинаковые кепки, соломенные шляпы, солнцезащитные очки, парные браслеты, обувь в схожей цветовой гамме или даже совпадающая форма карманов. Такие детали создают визуальное единство без карикатурных копирований. Вспомните японскую традицию oyako-look, которая строится на микросовпадениях: одинаковый оттенок ниток на воротнике, зеркальный крой лацкана, повторяющийся узор на носках... Все это считывается, даже если не сразу бросается в глаза.

Три главных правила создания family look:

Всегда начинайте с ребенка. Детские вещи сложнее стилизовать, поэтому сначала подберите образ ему, а уже потом подумайте, какие вещи из вашего гардероба составят гармоничный дуэт. Подумайте о комфорте малыша. Детская одежда должна дать выбрана по сезону, по размеру, в ней должно быть удобно бегать и прыгать, она не должна натирать. Капризный ребенок, которому неудобно в выбранном наряде, быстро испортит и фотосессию, и мероприятие, и обычную воскресную прогулку. Не упрощайте свой образ. За элегантность в паре мама-ребенок отвечает все-таки мама. Это не значит, что нужно надевать шпильки в парк. Просто следуйте своему стилю, а в пижамах успеете сфотографироваться на Новый год.

Табу, которые все испортят:

пайетки: сложно представить взрослую женщину, которая выглядела бы элегантно в пайетках, если только это не тематическая вечеринка, а ребенку они могут натирать кожу;

неудобная обувь, даже очень красивая, испортит кадр и выражение лица, особенно у малыша;

гендерный подход: «мальчику — синее, маме — розовое». Это скучно и неактуально. А мама в total black может классно смотреться с сыном, у которого в руках ярко-желтый самолетик в цвет ее кед.

В конце добавим то, с чего, наверное, стоило бы начать: family look был придуман для того, чтобы напомнить людям о важности семейного единства. И пусть визуал не становится единственной целью таких выходов: любовь и тепло в ваших глазах объединят, даже если оттенки образов не совпадают идеально.