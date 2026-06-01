Пять гаджетов с микротоками для четкого овала лица

Домашний уход за кожей стал продвинутее, а на полочках в ванной прописались микротоковые гаджеты. Они безопасны: воздействуют электрическими ударами малой силы и частоты, которые запускают необходимые для поддержания молодости и здоровья кожи процессы. Собрали 5 гаджетов с микротоками, чтобы прокачать ежедневную рутину до уровня салонных процедур.

Микротоковый массажёр Mira, Wau

Небольшой девайс объединил в себе несколько функций. Микротоки трёх уровней мощности отвечают за лифтинг‑эффект, стимулируя выработку коллагена и эластина. LED‑терапия тоже присутствует: красный свет даёт антиэйдж‑эффект, синий борется с акне, зелёный снимает покраснения и отёки. Для подготовки кожи к домашним бьюти‑процедурам массажёр оснастили режимом нагрева, а для лучшего усвоения активных компонентов косметики — режимом холода.

Умный тонизирующий микротоки Bear 2, Foreo

Девайс с четырьмя видами микротоков, которые дают эффект контуринга, лифтинга и тонизирования кожи. Он запускает микроциркуляцию и ускоряет лимфодренаж, укрепляет кожу и бережно выравнивает тон. Таким образом, лицо становится более подтянутым, скулы — точёными, возвращаются здоровое сияние и тонус.

Микротоковый массажёр для лица с EMS и LED‑терапией, Murier

Ещё один многозадачный вариант, чтобы прокачать домашнюю бьюти‑рутину. Микротоки стимулируют мышцы и запускают микроциркуляцию, благодаря чему подтягивается овал лица и выравниваются мелкие морщины. Дополнительный лифтинг‑эффект даёт LED‑терапия красным светом, тогда как синий снижает проявление акне, а фиолетовый запускает регенерацию. Чтобы снять гипертонус мышцы и усилить эффект кремов и сывороток, используйте функцию нагрева.

Микротоковый аппарат Age‑R Booster Pro Pink, Medicube

У гаджета есть несколько режимов. Микротоковая стимуляция, например, расслабляет мимическую мускулатуру, разглаживает морщины и повышает упругость кожи за счёт стимуляции синтеза коллагена и эластина. Режим электростимуляции (или же EMS‑лифтинг) тоже работает над качеством мышц лица и созданием чёткого контура. Также среди функций — неинвазивная мезотерапия, чтобы повысить упругость кожи, выровнять микрорельеф и убрать жирный блеск.

Микротоковый массажёр L&L Skin, Mio1

Миниатюрный аппарат с мощным антиэйдж‑эффектом. Процедура микротокового лифтинга помогает подтянуть кожу: разгладить мимические морщины, сделать контур лица чётким и выраженным. Также массажёр постепенно выравнивает рельеф и тон лица и помогает достичь здорового сияния, регулируя активность сальных желёз.