$71.0282.64

Хирург Круглик заявил, что с асимметрией молочных желез сталкивается 90% женщин

Газета.Ru

Асимметрия молочных желез — проблема, с которой сталкивается подавляющее большинство женщин, около 90%. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

Пластический хирург объяснил, почему грудь может быть асимметричной
© Global Look Press
«Наиболее распространенной причиной визуального различия молочных желез является асимметрия объема, при которой правая и левая грудь заметно отличаются по размеру. Также свою роль может сыграть и строение костного скелета: если одно плечо расположено на 2–3 см выше другого, все мягкие ткани смещаются, формируя асимметричный контур», — заявил врач.

Круглик добавил, что к другим факторам относятся травмы, полученные девушкой во время полового созревания. Такие повреждения могут привести к уплотнению тканей и нарушить правильное развитие груди. Еще асимметрия, как утверждает специалист, бывает вызвана синдромом Поланда — состоянием, при котором с одной стороны полностью или частично отсутствуют молочная железа и большая грудная мышца.

«В зависимости от выраженности этой особенности и личных предпочтений пациентки, это может стать источником психологического дискомфорта, стеснения и неуверенности в себе. Хорошая новость в том, что все это можно исправить хирургически», — заявил врач.

По его словам, для этого есть несколько способов, и каждый подбирается в индивидуальном порядке. Например, восстановить объем можно с помощью липофилинга. Но, как отметил хирург, тут следует учитывать, что для этого вмешательства необходима донорская зона, то есть у пациентки должно быть достаточное количество жировой ткани для пересадки.

«Не менее популярным вариантом является установка имплантанта, если требуется значительная коррекция объема. Кстати, в некоторых ситуациях объединяют эту методику с липофилингом», — отметил Круглик.

Также он поделился, что иногда пациентку может устраивать по объему меньшая из ее асимметричных молочных желез, тогда выполняется подтяжка груди или редукционная маммопластика (уменьшение).

«Для каждой причины и для каждого пациента способ коррекции асимметрии молочных желез подбирается индивидуально. Поэтому в каждом конкретном случае прежде всего нужна консультация», — резюмировал врач.