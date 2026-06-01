Пластический хирург объяснил, почему грудь может быть асимметричной

Асимметрия молочных желез — проблема, с которой сталкивается подавляющее большинство женщин, около 90%. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

«Наиболее распространенной причиной визуального различия молочных желез является асимметрия объема, при которой правая и левая грудь заметно отличаются по размеру. Также свою роль может сыграть и строение костного скелета: если одно плечо расположено на 2–3 см выше другого, все мягкие ткани смещаются, формируя асимметричный контур», — заявил врач.

Круглик добавил, что к другим факторам относятся травмы, полученные девушкой во время полового созревания. Такие повреждения могут привести к уплотнению тканей и нарушить правильное развитие груди. Еще асимметрия, как утверждает специалист, бывает вызвана синдромом Поланда — состоянием, при котором с одной стороны полностью или частично отсутствуют молочная железа и большая грудная мышца.

«В зависимости от выраженности этой особенности и личных предпочтений пациентки, это может стать источником психологического дискомфорта, стеснения и неуверенности в себе. Хорошая новость в том, что все это можно исправить хирургически», — заявил врач.

По его словам, для этого есть несколько способов, и каждый подбирается в индивидуальном порядке. Например, восстановить объем можно с помощью липофилинга. Но, как отметил хирург, тут следует учитывать, что для этого вмешательства необходима донорская зона, то есть у пациентки должно быть достаточное количество жировой ткани для пересадки.

«Не менее популярным вариантом является установка имплантанта, если требуется значительная коррекция объема. Кстати, в некоторых ситуациях объединяют эту методику с липофилингом», — отметил Круглик.

Также он поделился, что иногда пациентку может устраивать по объему меньшая из ее асимметричных молочных желез, тогда выполняется подтяжка груди или редукционная маммопластика (уменьшение).