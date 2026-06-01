Девять красивых и актуальных идей для летнего маникюра

Летний маникюр в 2026 году постепенно уходит от кричащих неоновых оттенков в сторону более природной палитры. В центре внимания оказались цвета сада: молодая зелень, листья шалфея, спелые ягоды, цветочные лепестки и теплые оттенки фруктов.

Оттенки выглядят свежо, прекрасно сочетаются с летним гардеробом и позволяют экспериментировать как с лаконичными покрытиями, так и с декоративными элементами. Декор тоже имеет место быть, естественно, тоже летний.

Шалфей и белые цветы

На спокойный зеленоватый оттенок шалфея сейчас обратили внимание многие. Особенно красиво он раскрывается на ногтях миндалевидной формы. Добавьте к нему пару белых цветочков, чтобы придать маникюру воздушности и нежности. Только не перебарщивайте с декором, достаточно украсить пару пальчиков. Оттенок довольно универсальный, с ним можно хоть в офис, хоть на море, хоть в клуб с подружкой. Отлично дружит со светлой одеждой и не требует никаких кричащих украшений.

Хромированные лепестки

Цветы теперь не просто цветы в привычном понимании слова. На смену мимимишным бутончикам пришел металлический блеск, который так и кричит о своей дерзости. Лепестки покрывают хромом в тон основе, получается довольно изящно и не так романтично, как мы привыкли. На полупрозрачном фоне такой декор смотрится особенно хорошо: есть легкость, есть глубина.

Оливковая клетка

Клетка давно вышла за рамки юбок-шотландок и кашемировых свитеров, в которые мы обожаем облачаться осенью. Теперь клетка добралась и до ногтей. И поскольку сейчас лето, стоит обратить внимание на сочетание белого с оливковым. Рисунок сразу навевает мысли о неспешных загородных прогулках, о пикниках в тени деревьев, о выходных, проведенных на природе. Геометрия клетки добавляет маникюру четкости и графичности, но при этом не перегружает его.

Морковный маникюр

Вы знали, что содержащийся в морковке каротин улучшает проявление загара? Нет, тогда пока на улице пасмурно, уже сейчас начинайте пить морковный фреш со сливками. Причем тут это? Не при чем, просто к слову пришлось. Да и ногти цвета моркови куда выигрышнее смотрятся на пальцах цвета молочного шоколада, а не на бледных, как у тургеневской девушки.

Эффект утренней росы

Объемный дизайн с прозрачными каплями остается одной из самых необычных идей сезона. Поверх зеленой базы располагаются выпуклые капельки, напоминающие росу на листьях в саду после летнего дождя. Маникюр получается текстурным, привлекает внимание и добавляет образу необычную деталь. Особенно красиво это смотрится на коротких и средних ногтях. Кстати, капли можно выполнить с помощью страз.

Мрамор в зеленой палитре

Если вам больше по душе мрамор, тогда снова обратитесь к оттенкам сада. Как вы уже поняли. в фаворе сейчас — оттенки шалфея и оливы. Плавные разводы создают рисунок, напоминающий природный камень. В качестве дополнительного акцента можно добавить тонкие золотистые элементы, которые намекают на солнечные блики. Но и без них маникюр вполне себе выглядит законченным.

Зеленый глиттер

Мы привыкли, что лаки с мерцающими частицами — прерогатива преимущественно новогодняя или для вечеринок. Но не в этот раз. Летом 2026 года они вновь заняли почетное место среди сезонных тенденций. Мелкий блеск в оливковых и травянистых оттенках (собственно, вы можете взять любой другой понравившийся, не только уходить в зеленушку) добавляет покрытию глубину. Важный нюанс: с глиттером перебарщивать не стоит, как и брать слишком крупные блестки для декора.

Свекольный розовый

Любителям классических розовых лаков тоже есть на что устремить свой взор. Попробуйте свекольный оттенок. Он сочетает мягкость розовой гаммы с насыщенностью ягодных тонов, и напоминает, что уже пора сеять свеклу на даче, если к осени хотите получить щедрый урожай для последующих борщей. Кстати, свекольный розовый выглядит интересно как в однотонном варианте, так и в сочетании с минималистичным дизайном.

Виноградный сок

Любительницам сиреневой палитры стоит присмотреться к насыщенному виноградному оттенку. Особенно, если вы любите вино. Он объединяет фиолетовые и ягодные нотки, поэтому выглядит заметно глубже привычной и подуставшей лаванды. Цветовой акцент заметен издалека, подойдет для образов в любом стиле и отлично сочетается с променадом на берегу Босфора (если кто не понял, мы намекаем на отпуск в одной из безвизовых для россиян стран).

Маникюр в оттенках сада показывает, что летняя палитра может быть яркой без неоновых акцентов. Шалфей, олива, ягодные и фруктовые оттенки легко вписываются в повседневные и отпускные образы, а цветочный декор, глиттер и объемные элементы добавляют «изюминку».