Как вписать в гардероб рыбацкие сандалии

Еще недавно рыбацкие сандалии считались обувью, которая существует исключительно для практических задач. Не просто же так их назвали рыбацкими (спойлерить не станем, об этом будет чуть ниже). Их выбирали за удобство, защиту стопы и способность выдерживать долгие прогулки.

Как часть модного гардероба рыбацкие сандалии вообще не рассматривались. Что греха таить — выглядят они довольно топорно и угловато. Однако мода вновь доказала свою любовь к неожиданным решениям. Летом 2026 года рыбацкие сандалии вышли далеко за пределы курортного и туристического стиля, превратились в одну из самых востребованных моделей сезона.

Что такое рыбацкие сандалии

Рыбацкие сандалии получили свое название благодаря конструкции, которая изначально использовалась в обуви моряков и рыбаков. Их отличает закрытый мыс, ремешки с плетением или перфорацией и надежная фиксация стопы.

Необычная форма появилась из практических соображений. Закрытая передняя часть защищала пальцы от травм, многочисленные прорези обеспечивали циркуляцию воздуха и быстрое высыхание обуви после контакта с водой (сейчас вам никто не предлагает ходить в сандалиях по воде, но мало ли).

Рыбацкие сандалии версия 2026 сохранили узнаваемый силуэт, но выглядят уже не так топорно, а гораздо более изящно. Дизайнеры экспериментируют с толщиной ремешков, материалами, цветом (раньше встречались преимущественно миллитари, черный и коричневый), формой подошвы и декоративными деталями. Кстати, даже не всегда сейчас и пальцы то закрывают, есть и такие рыбацкие сандалии. Уж не знаем, насколько они соответствуют названию, но бренды такую приписку делают.

Какие модели актуальны этим летом

Самыми востребованными остаются кожаные модели нейтральных оттенков. Черный, молочный, карамельный, шоколадный и песочный цвета (собственно, классика, с которой все началось). Они легко комбинируются с летним гардеробом и не требуют сложных стилистических решений.

Для любителей более заметной обуви появились варианты на тракторной подошве. Подойдет не всем, ноги становятся более громоздкими, зато делают общий силуэт выразительнее. Рыбацкие сандалии на грубой подошве смотрятся особенно органично с широкими брюками, длинными юбками и объемными жакетами.

Если вы предпочитаете лаконичные образы, присмотритесь к моделям на тонкой подошве с аккуратными ремешками. Вот, кстати, здесь не всегда они закрывают носок. Ремешки могут быть очень тонкими, поэтому модель выглядит элегантнее, сохраняя характерный силуэт рыбацких сандалий.

Отдельного внимания заслуживают пары с ажурным плетением, перфорацией и необычной фактурой кожи. Они добавляют обуви текстуру и становятся заметным акцентом даже при минимальном количестве аксессуаров.

С чем носить рыбацкие сандалии в повседневной жизни

Одним из самых удачных сочетаний считаются льняные брюки свободного кроя, простая майка, футболка оверсайз или рубашка. Комплект выглядит расслабленно и подходит для жарких дней в городе или для променада в отпуске.

Не менее удачно рыбацкие сандалии смотрятся с прямыми джинсами. Особенно хорошо работают укороченные модели, которые позволяют продемонстрировать обувь и сохранить правильные пропорции силуэта.

Для любителей минимализма подойдет комбинация с широкими шортами и свободной рубашкой. Образ выглядит современным без сложных стилистических приемов.

Если дресс-код на работе позволяет, рыбацкие сандалии можно носить с брючными костюмами или бермудами. Особенно хорошо подходят модели из гладкой кожи в спокойных оттенках. Они делают образ менее формальным. Но повторимся — если дресс-код на работе позволяет. Все-таки сандалии нельзя считать привычной классикой и заменой лодочек. Если на работе правила строгие, оставьте эту обувь для городских прогулок и отпуска.

Контраст между женственными силуэтами и немного грубоватой обувью остается одним из самых интересных стилистических приемов сезона. Особенно выигрышно смотрятся платья миди из хлопка, льна или вискозы. Принт может быть любым, но интереснее цветы и ягоды. Рыбацкие сандалии упрощают (в хорошем смысле этого слова) образ, делают его не таким нарядным.

Рыбацкие сандалии стали одним из самых заметных обувных трендов лета 2026 года. Они легко адаптируются под разные стили одежды, подходят для городской жизни, путешествий и отдыха. Если раньше модель воспринималась исключительно как функциональная, то теперь она заняла прочное место в нашем гардеробе и доказала, что удобство и аккуратность вполне могут существовать в одной паре.