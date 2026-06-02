На смену «утиному лицу» пришла «гримаса зумеров»: почему это считают красивым

В сети набирает популярность новая поза для фотографий, которую уже окрестили Gen Z Pout — «гримасой зумера». Ее легко узнать по пустому взгляду и подчеркнуто надутым губам, которые ни в коем случае нельзя превращать в улыбку. Тренд уже вышел далеко за пределы соцсетей и добрался до красных дорожек: с характерным выражением лица позируют актрисы Лили-Роуз Депп и Рейчел Сеннотт. Впрочем, реакция на «зумерскую гримасу» неоднозначна — такую мимику вовсю критикуют и сравнивают с выражением лица Гомера Симпсона. Как зумеры придумали модный способ показать свое недовольство — в материале «Ленты.ру».

Лоботомический взгляд

Gen Z Pout, или «гримаса зумера» — это выражение лица для фото, при котором человек расслабляет лицо, надувает губы и делает немного «пустой» или отстраненный взгляд. При этом нельзя улыбаться или как-либо показывать позитивные эмоции — наоборот, чем серьезнее лицо, тем лучше.

Настоящим амбассадором Gen Z Pout стала актриса Лили-Роуз Депп. 26-летняя дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради довольно часто позирует именно с этим выражением лица — и в соцсетях, и на красных дорожках. Кроме того, ее внешность и стиль совпадают с зумерской эстетикой: минимализм, легкая небрежность и создание ощущения «я не стараюсь».

Впервые о «гримасе зумера» еще в 2022 году Рейн Фишер-Куанн. В то время она еще не употребляла термин Gen Z Pout, а использовала куда более сложную формулировку — «диссоциативная надутая губа».

Фишер-Куанн описывала эту позу так: нужно надуть губы и смотреть в камеру «лоботомическим» взглядом. Такая мимика, по ее словам, явно покажет отстраненность — человек выглядит так, будто его случайно сфотографировали в момент «размышлений о полном отвращении к окружающему миру».

«Условия нашей жизни не изменились, но жаловаться на них уже не модно — теперь в ответ мы насмехаемся, закатываем глаза и надуваем губы», — Рейн Фишер-Куанн.

Еще один хрестоматийный пример «зумерской гримасы» — фотографии американской актрисы Рэйчел Сеннотт. Обозреватель The Washington Post Шейн О’Нил писал, что ее внешность идеально вписывается в этот тренд: пухлые губы, тяжелые веки и харизма, которая «одновременно излучает гламур и демонстрирует отвращение».

Открытое недовольство

До появления Gen Z Pout инфлюэнсеры фотографировались с «утиным лицом» (duck face). Эта поза требует немного больше усилий, чем просто расслабить взгляд и надуть губы: человек должен сильно вытянуть губы вперед, сжимая их так, будто собирается чмокнуть кого-то. При этом желательно еще и втянуть щеки, чтобы казаться более худым.

Чтобы вытянуть губы для «утиного лица», достаточно произнести звук «У». Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен перед каждой своей фотосессией Ким Кардашьян: ее duck face называли «губами, определившими целое поколение».

Но по «утиному лицу» было понятно, что человек позирует на камеру. У «гримасы зумера» настроение абсолютно другое: никто не позирует и как будто даже и не хочет фотографироваться. Вся эта поза так и транслирует мысль о всеобщей усталости от происходящего.

Новая «гримаса зумеров» отражает общее пассивное настроение современных молодых людей

Журналист Шейн О’Нил предположил, что «гримаса зумеров» очень актуальна и появилась в нужное время. По его мнению, у сегодняшней молодежи не так уж и много поводов для радости, поэтому такое выражение лица отлично передает общее пассивное настроение людей.

«Кто из нас сейчас не испытывает недовольство?», — Шейн О’Нил.

По мнению О’Нила, «гримаса зумеров» — это очередной виток в истории моды, где каждый новый тренд рождается из усталости от предыдущего. Это стало очевидно еще в эпоху гранжа: сначала «героиновый шик» пришел на смену «фальшивому гламуру» 1980-х, а затем, как реакция на эту отстраненность, появился и duck face.

Утрированные «утиные губы» были актуальны в эпоху таблоидов, когда знаменитости хотели привлечь к себе внимание. Дальше маятник качнулся в сторону расслабленности: инфлюэнсеры поколения Z устают играть на камеру и делают вид, будто им все равно — так и появился Gen Z Pout.

«Это не совсем естественно»

Как ни странно, но для идеальной «гримасы зумера», которая должна выражать недовольство или равнодушие, надо еще постараться. Для начала следует поработать со ртом: пластический хирург Боб Басу рассказал, что благодаря этому тренду появилось такое понятие, как «губы поколения Z».

По словам хирурга, зумеры предпочитают не делать большие пухлые губы, а лишь слегка менять их форму: вырисовывать мягкий контур и чуть приподнимать верхнюю губу. Показательно, что в 2026 году даже телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер удалила филлеры из губ.

Инфлюэнсерша Шэннон Чжао записала обучающее видео в TikTok, где объяснила, как правильно сделать «губы зумера» без операций и ботокса. Для этого нужно слегка «подтолкнуть» верхнюю губу с помощью нижней, чтобы визуально добавить ей объема. Однако стоит учитывать, что у Чжао от природы довольно пухлые губы, поэтому добиться нужного эффекта ей изначально легче.

Но не всем пригодятся советы инфлюэнсеров и уж тем более пластических хирургов. Есть и те, кто откровенно подшучивает над «губами поколения Z»: пользователи сети пишут, что из-за Gen Z Pout многие девушки становятся похожи на Гомера Симпсона — персонажа культового американского мультфильма «Симпсоны».