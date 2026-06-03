Опровергнут популярный миф о «привыкании» кожи к косметике

Как отметила дерматолог Осман, мнение о том, что кожа "привыкает" к одному виду косметики, является ошибочным.

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Расхожее убеждение, будто кожа может "привыкнуть" к определенной косметике, не имеет научного подтверждения, рассказала дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, средство может просто выйти на максимум своей эффективности и дальше лишь поддерживать уже достигнутый эффект.

– Концепция "привыкания" кожи к косметике – это скорее бьюти-миф, чем научно обоснованный факт. В медицине термин "толерантность" применяется к лекарственным препаратам, которые со временем вызывают снижение реакции у организма. С косметикой ситуация принципиально иная, – сказала эксперт в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, активные ингредиенты косметики не воздействуют на рецепторы кожи так же, как препараты. Например, когда мы наносим увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, запускается обычный физико-химический процесс: молекулы кислоты притягивают и удерживают влагу в эпидермисе. И этот механизм работает одинаково – хоть в первый раз, хоть в сотый.

Осман отметила, что ощущение снижения эффекта связано не с адаптацией кожи, а с изменением внешних условий или с достижением так называемого "плато эффективности". Например, зимой даже хороший увлажняющий крем может казаться слабее из-за сухого воздуха и холода.

Есть и другой частый пример: человек наносит сыворотку с витамином С, чтобы осветлить пигментные пятна. В первые недели они действительно могут стать менее заметными, но потом результат замедляется. Это не значит, что кожа "привыкла" к средству, – просто оно уже дало максимум, на который было способно в конкретной ситуации. Дальше его использование будет в основном поддерживать полученный эффект, подытожила Осман.