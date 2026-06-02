Новая внешность Киану Ривза смутила пользователей сети

Внешность канадского актера Киану Ривза на фото папарацци смутила пользователей сети. Пост размещен на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летний артист посетил благотворительный гала-вечер, организованный Музеем современного искусства в Лос-Анджелесе (MOCA). Он предстал перед камерой в классическом брючном костюме черного цвета и продемонстрировал новую стрижку. Так, звезда фильма «Матрица» укоротил волосы по бокам, оставив торчать несколько прядей на макушке. Известно, что компанию актеру составила его возлюбленная — 53-летняя американская художница Александра Грант.

Пользователи обратили внимание на изменившийся имидж Ривза, о чем высказались в комментариях.

«Прическа Киану...», «У них один и тот же парикмахер», «Что у Киану с волосами? Это что, новый стиль "ананас"?», «Ненастоящий Киану», — заявили юзеры.

Ранее в июне британский актер Генри Кавилл попал в объективы папарацци и озадачил фанатов.