Какие бренды россияне заказывают из Китая чаще всего

Nike вошел в список популярных брендов, которые россияне заказывают из Китая
Nike возглавил рейтинг популярных брендов, которые россияне заказывают из Китая. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса CDEK.Shopping.
«Тройка лидеров среди интереса россиян второй год остается неизменной, однако их доля снижается из-за перераспределения спроса внутри категорий товаров. Наиболее востребованным оказался Nike с долей 14,39% против 26,39% в 2025, вторым стал New Balance (11,31%) и Adidas (8,12%)», — заявили эксперты.
В список также вошли Uniqlo (3,3%) и Warrior (2,32%). При этом, как отметили аналитики, Air Jordan и Asics, которые замыкали пятерку лидеров в прошлом году, в этот раз в нее не попали.
«Чаще всего россияне заказывают обувь из Китая — уже второй год категория остается лидером, однако ее доля сократилась на 17,14% в пользу других. Следующей по популярности оказалась одежда, показавшая рост на 4,79%, а тройку лидеров замыкают аксессуары с долей в 8,97% против 4,21% в 2025 году», — поделились специалисты.
Они обратили внимание, что при этом значительно снизился спрос на электронику и товары для спорта и отдыха.
Аналитики также рассказали, что самой востребованной моделью обуви из Китая оказались ботинки Warrior Snow в коричневом цвете. По их словам, второе и третье место заняли кроссовки New Balance 530 унисекс в белом и серебристом оттенках. В список также вошли коричневые кроссовки Nike Dunk Low Cacao Wow и темно-синие New Balance 574 Core.