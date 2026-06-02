39-летняя актриса в бикини из змеиной кожи прошлась по подиуму

Американская актриса Кристин Каваллари в откровенном образе приняла участие в показе на Неделе купальников в Майами. Кадры публикует Page Six.

39-летняя звезда «Голливудских холмов» прошлась по подиуму в бикини из змеиной кожи золотистого оттенка и ультракоротком саронге. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, знаменитость продефилировала в аксессуарах, которые состояли из жемчужного колье, бус и цепочки на шее, а также браслетов и колец ее собственного бренда Uncommon James. Образ завершила укладка с наращенными волосами, завитыми в локоны.

В апреле 2025 года Кристин Каваллари показала грудь после пластики в откровенном топе. На одном из размещенных кадров артистка предстала в ультракоротких шортах и топе-бюстье, оформленном шнуровкой.