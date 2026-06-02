Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева отреагировала на критику ее худобы. Свой ответ на комментарий хейтера она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница реалити-шоу «Дома-2» разместила в сторис (на момент написания новости оно было удалено) скриншот со словами пользователя сети о том, что она очень худая.

«Боже, какая худая. Больше жри, тварь! Это месть за высказывание про людей с лишним весом», — гласил комментарий.

Водонаева, в свою очередь, решила ответить обидчику.

«Месть», — написала телезвезда и сопроводила свою реакцию эмодзи в виде сердца.

В апреле Водонаева высказала свое отношение к любителям ездить на самокатах. В беседе с журналистами телеведущая призвала самокатчиков начать заботиться о своем здоровье, чтобы дожить до 90 лет. При этом в своем обращении она назвала их жирными тварями.