Семь стильных образов для женщин после 60 лет

Классные и современные образы доступны в любом возрасте. Главное — не пытаться слепо копировать гардероб подростков. Намного лучше выбирать вещи, которые мягко подчеркивают ваши достоинства и в которых вам по-настоящему комфортно, напоминает автор канала «СильнаЯ и СтильнаЯ в 60+».

Расслабленный casual на каждый день

Этот стиль не зря бьет все рекорды популярности. Свободный крой, приятные натуральные ткани и спокойные природные оттенки — идеальная база для удобных повседневных комплектов. Попробуйте примерить светлые брюки с лаконичным топом. А чтобы не выглядеть слишком просто, добавьте к ним сочные, яркие аксессуары.

База, которая бережет ваше время

Качественные базовые вещи нейтральных цветов — настоящее спасение. Они легко сочетаются между собой, позволяя за пару минут собрать и строгий деловой комплект, и расслабленный наряд для прогулки. Самый беспроигрышный пример, который работает всегда — прямые брюки в дуэте с белой рубашкой.

Элегантность для особых случаев

Если впереди рабочий день или официальная встреча, выручит проверенный брючный костюм. Строгие линии кроя моментально собирают образ и делают его элегантным, а светлая рубашка освежает лицо. Маленькая хитрость: чтобы сбить излишний пафос и выглядеть непринужденно, просто слегка подверните рукава.

Платья на лето и на вечер

Для знойных летних дней нет ничего лучше хлопковых платьев. В них легко переносится жара, они отлично садятся по фигуре и не требуют сложных стилистических ухищрений: надела и пошла. Если же вы собираетесь на вечерний выход, присмотритесь к моделям с мягкой драпировкой и аккуратной асимметрией — такие детали делают силуэт очень выразительным.

Свежие идеи с денимом

Джинсы — еще один элемент, от которого точно не стоит отказываться. Освежить привычный образ помогут белые джинсы в паре с клетчатой рубашкой и тонким ремнем. А если накинуть на плечи легкий джемпер, комплект сразу станет завершенным и уютным.

Игра на контрастах и яркие акценты

Смешение стилей. Образы на стыке разных направлений всегда притягивают взгляды. Попробуйте скомбинировать женственное длинное платье с массивными кедами — этот контраст со спортивной обувью выглядит невероятно стильно.

Летняя динамика. В жару потрясающе работают светлые монохромные комплекты. Чтобы образ не выглядел плоским, добавьте к белым вещам сочные красные детали.

Готовое решение. Брючный комбинезон — еще один классный вариант на каждый день. За счет свободного кроя, акцента на талии и натуральной ткани вы получаете одновременно удобный и элегантный наряд.

Помните главное: одежда должна не просто украшать вас внешне, но и дарить внутреннюю уверенность в себе.

Кстати, многослойность, свободный крой и благородные оттенки стали основой современного гардероба для женщин старшего возраста. Весенние комплекты с жакетами, кардиганами, платьями и брюками легко адаптируются под разную погоду и помогают выглядеть свежо, стильно и уверенно, о чем рассказывал «ГлагоL».