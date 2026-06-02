Десять сияющих палеток теней для летнего макияжа

Лето — самое время для того, чтобы вернуться к выразительному макияжу глаз. Дело лишь за малым: найти палетку, которая будет радовать. Вот 10 проверенных экземпляров, которые отличаются стойкостью и радующим сердце оформлением.

Четырёхцветные тени для век Eyeshadow Stick, NARS

Нужна качественная и простая вещь на каждый день? Дальше искать не придётся — эта палетка закроет основные потребности. Четыре матовых рефила выстроены по принципу градиента: самый светлый оттенок можно нанести в уголок глаза, а затем постепенно углублять цвет остальными. Тёмно‑коричневый в соло даст эффект смоки‑айз, его же можно использовать для стрелки или даже рисования искусственных веснушек на коже.

Четырёхцветные тени для век Ombre 4 Couleurs, Clarins

В золотистом кейсе — четыре оттенка в четырёх текстурах, чтобы закрыть все бьюти‑потребности. Цвета дополняют друг друга, поэтому сделать пятно или неаккуратный макияж с ними попросту не получится. Интересна формула: это сухие прессованные тени, разработанные по принципу базы, то есть они не скатываются и не бледнеют в течение дня. Понравится тем, кто любит бронзовые, сияющие образы.

Палетка Lana Miniature, House of Keys

Палетка вдохновлена викторианской традицией дарить украшения с акварельными росписями: на них изображали глаза и вручали возлюбленным в качестве романтического жеста. Внутри кейса есть зеркальце и четыре коричневых оттенка разной степени насыщенности. Три матовых, мерцающий золотистый и сатиновый цвета жжёной карамели, которыми легко сделать и дневной макияж, и акцентный вечерний.

Палетка теней для век Sirena, Mixit Make Up

В палетке — четыре варианта теней, которые похожи на игру света на морских волнах. Два мерцающих шиммера создадут на веках эффект влажного блеска, нюд подойдёт для мягкой растушёвки, а бургунди со спарклами подчеркнёт взгляд. Формула у теней хорошо пигментирована, благодаря чему они ложатся без проплешин и пятен.

Палетки теней Vamp! 4 Eyeshadow Palette, Pupa Milano

Находка на лето, подчёркивающая лёгкий загар. В основе палетки — варианты розовой бронзы. Они деликатно оттеняют золотистость кожи и помогают глазам выглядеть ярче. Текстуры разнообразные, от сатина до металлика, но неизменно шелковистые и простые в работе. Наносить можно пушистой кистью, чтобы сделать лёгкий макияж, или пальцем, если хочется экстра‑яркости.

Палетка теней High Society, Stellary

Компактный экземпляр на каждый день с базовой подборкой оттенков — и базовая не значит скучная. Это скорее шесть незаменимых цветов, без которых не обойтись: ни в нюде, ни в вечерней классике. Четыре матовых станут основой для построения формы, а два сияющих металлика созданы для создания яркого блика. Кстати, самый тёмный оттенок можно использовать для создания растушёванной стрелки, которая сделает взгляд более томным.

Палетка теней My Fave, Holika Holika

Палетка, вдохновлённая картами Таро и мистической атмосферой. Двенадцать оттенков выдержаны в приглушённо‑розовой гамме, чтобы гармонично выглядеть на коже и не подчёркивать красноту глаз. Светлыми цветами легко сделать повседневный макияж или повторить корейский бьюти‑туториал, более насыщенные рефилы подойдут для смоки или рисования стрелки.

Палетка теней The Soft Peony, Catrice

Восемь максимально пигментированных оттенков заключены в минималистичную пластиковую упаковку. Шесть цветов в рефилах поменьше, но их размера достаточно для удобного использования в дуэте с кистью, и два больших отделения. Гамма серовато‑розовая, отсылающая к романтичным образам. Она позволит сделать образ максимально нежным и мягким, а если будет настроение «роковуха», то выручат цвета потемнее.

Палетка теней Fantastique, Vivienne Sabó

Томный бургунди, сияющий лиловый, розовое золото — если это ваши любимые цвета, то эта палетка точно порадует. Матовые оттенки на ощупь шелковистые, сатиновый коричневый подходит для растушёвки границ, три дуохрома переливаются несколькими цветами и в электрическом, и в естественном свету. Отдельно порадует нуарная упаковка, украшенная золотистым узором.

Палетка теней What The Fluff, Essence

Буйство пастельных оттенков: от травянисто‑зелёного до молочного с золотистым шиммером. Порадует любителей ярких акцентов — можно добавить цвет на нижнее веко, чтобы подчеркнуть радужку, во внутренний уголок или использовать вместо подводки. Кстати, упаковка у палетки антистресс: крышка украшена розовым сквишем в виде восклицательного и вопросительного знаков.