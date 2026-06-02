Собчак снялась в блузе с глубоким декольте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на ежегодном праздничном ужине «В саду» Яндекс Афиши, который состоялся 1 июня в Москве. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

Ксения Собчак позировала перед фотографами в изумрудной блузе с глубоким декольте и закатанными рукавами, которую сочетала с коричневой «мятой» юбкой-миди, черными туфлями на каблуках и сумкой. Журналистка добавила к образу массивные красные серьги, браслеты и часы. Телеведущей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Юбилейный ужин «В саду» Яндекс Афиши, посвященный Дягилевскому фестивалю, также посетили Паулина Андреева, Алеся Кафельникова, Ирина Старшенбаум, Андрей Малахов, Ксения Дукалис, Карина Истомина и другие звезды.

23 мая Собчак стала гостьей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля. Она появилась на публике в «голом» платье из черного кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и туфли на высоких каблуках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой.