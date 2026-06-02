Стилисты назвали неподходящую для жары обувь

Стилисты Пол Доннелли и Лалла Бронштейн назвали неподходящую для жары обувь. Их комментарии публикует Daily Mail.

В первую очередь эксперты отметили туфли на танкетке. Несмотря на их популярность в настоящем жарком сезоне, они могут стать причиной болезненных мозолей.

Кроме того, специалисты обратили внимание на кроксы. По их мнению, их лучше заменить на шлепки бренда Birkenstock.

«Пробковая стелька впитывает пот и принимает форму стопы. Они идеально подходят для жаркой погоды и одновременно являются модным трендом», — пояснила Бронштейн.

Также собеседники портала упомянули сочетание сандалий с носками.

«Закрытые носки могут задерживать тепло и вызывать дискомфорт в жаркую погоду, а открытые — идеальный вариант, чтобы ноги оставались в прохладе и комфорте во время жары», — подчеркнул Доннелли.

В заключение стилисты призвали не забывать про кроссовки. Для жаркого лета, по их словам, идеально подойдут дышащие модели с амортизирующей подошвой.

