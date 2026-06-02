Паулина Андреева вышла в свет в мини-платье

Актриса Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком появилась на ежегодном праздничном ужине «В саду» Яндекс Афиши, который состоялся 1 июня в Москве. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

Паулина Андреева вышла в свет в черном мини-платье со шлейфом, которое дополнила босоножками на каблуках в тон, серьгами и кольцом. Актриса позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками.

Юбилейный ужин «В саду» Яндекс Афиши, посвященный Дягилевскому фестивалю, также посетили Ксения Собчак, Алеся Кафельникова, Ирина Старшенбаум, Андрей Малахов, Ксения Дукалис, Карина Истомина и другие звезды.

20 июня издание «СтарХит» сообщило, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. В документах, опубликованных СМИ, сообщается, что бракоразводный процесс завершен 19 мая. Суд удовлетворил иск о расторжении брака супругов.

Актриса и режиссер девять лет прожили вместе, официально были женаты на протяжении шести лет. У звездной пары есть общий сын — четырехлетний Иван, которого артисты скрывают от публики.