«Кольца Венеры»: почему появляются складки на шее и можно ли от них избавиться

Многие женщины готовы часами ухаживать за лицом, но вспоминают о шее только тогда, когда в зеркале появляются горизонтальные складки. Их называют «кольцами Венеры». Несмотря на романтичное название, радости они обычно не вызывают, причем такие линии могут появиться не только после 50 лет, но и у совсем молодых женщин.

Далеко не все складки на шее связаны исключительно с возрастом. На их появление влияют осанка, привычки, состояние кожи и даже то, на какой подушке человек спит. Косметолог Ирина Созинова рассказала, что делать, чтобы улучшить состояние шеи.

Иногда виноват не возраст, а личные особенности анатомии

Косметологи давно заметили, что у некоторых людей кольца Венеры появляются очень рано — причина может быть в особенностях строения шеи и расположении подкожных тканей.

«Поэтому не стоит считать каждую складку признаком старения, бывает, что две женщины одного возраста выглядят совершенно по-разному именно из-за анатомических особенностей. Однако с возрастом ситуация обычно усугубляется у всех — из-за снижения выработки коллагена и уменьшения плотности кожи», — объясняет эксперт.

Смартфон делает хуже

За последние годы даже появился новый специальный термин tech neck — «технологическая шея». Большую часть дня многие проводят, опустив голову к экрану телефона или ноутбука, и, когда шея часами находится в согнутом положении, кожа постоянно складывается по одним и тем же линиям. Со временем эти заломы становятся более заметными, именно поэтому косметологи советуют чаще поднимать телефон на уровень глаз и следить за осанкой. Звучит банально, но эта привычка действительно влияет на состояние шеи в долгосрочной перспективе.

Подушка тоже имеет значение

Слишком высокая подушка заставляет шею находиться в согнутом положении всю ночь. Если это повторяется годами, заломы могут становиться глубже. Конечно, одна неправильная подушка не создаст кольца Венеры за месяц. Но ортопеды нередко рекомендуют выбирать модели средней высоты, которые поддерживают естественное положение шеи во время сна. Это особенно актуально в том случае, если человек уже замечает выраженные горизонтальные складки.

Упражнения полезны, но не творят чудес

В интернете можно найти сотни комплексов для шеи и овала лица — и определенный смысл в них однозначно есть. Упражнения помогают поддерживать тонус мышц, улучшают подвижность шейного отдела и могут положительно влиять на осанку.

Однако важно понимать: если складка уже сформировалась в самой коже, гимнастика не способна полностью ее разгладить, поэтому обещания убрать кольца Венеры за семь дней обычно не имеют отношения к реальности. Так что лучше воспринимать упражнения как часть общей профилактики.

Что предлагают косметологи

Если складки выражены сильно, домашнего ухода бывает недостаточно. В арсенале современной косметологии есть несколько подходов: биоревитализация, препараты на основе гиалуроновой кислоты, коллагеностимуляторы, аппаратные методики и некоторые виды лазерных процедур.

«Конкретный метод подбирается индивидуально, поскольку причина складок у разных людей может отличаться. При этом специалисты единодушны в одном: лучший результат обычно дает сочетание нескольких факторов — защита кожи от солнца, регулярный уход за шеей, хорошая осанка, умеренная физическая активность и грамотно подобранные косметологические процедуры", — подытоживает врач.

Волшебной кнопки, которая мгновенно убирает кольца Венеры навсегда, пока, к сожалению, не существует.