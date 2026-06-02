«Выглядит колхозно». Стилист раскритиковал наряд Бейонсе на Met Gala

Российский стилист Александр Рогов оценил наряд американской певицы Бейонсе на бале костюмов Met Gala, который она впервые посетила за десятилетний перерыв. Видео с его оценкой звезд на мероприятии опубликовано на его YouTube-канале.

Известно, что поп-исполнительница выбрала для выхода в свет образ от французского модельера Оливье Рустера, который состоял из перчаток и прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями, имитирующими человеческий скелет. При этом пушистая накидка и сияющая корона с наконечниками дополняли эффектный наряд звезды.

Однако внешний вид знаменитости совершенно не понравился Рогову. Он назвал его отвратительным.

«Очень плохо, безвкусно. Это нагромождение, она выглядит колхозно», — раскритиковал образ эксперт.

По его мнению, образ артистки можно было собрать иначе, чтобы он выглядел стильно и модно.

«Ей не идет этот круглый шлем. Мне нравится накидка из перьев. Возможно, платье-скелет отдельно от накидки тоже бы смотрелось классно. Мне кажется, здесь сильный перегруз», — объяснил специалист.

В мае пользователи сети уличили Бейонсе в использовании фотошопа на снимках с Met Gala.