Дженнифер Лопес вышла на публику в кардигане с глубоким декольте

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в кардигане с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

56-летняя Дженнифер Лопес посетила съемочную площадку программы Watch What Happens Live в Нью-Йорке. Папарацци подловили актрису, которая была одета в нежно-розовый кардиган с глубоким декольте, атласную юбку, прозрачные босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. Певица добавила к образу золотые серьги, цепочку с кулоном и несколько колец. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в нюдовых тонах.

26 мая Лопес вышла на публику с предполагаемым бойфрендом и коллегой Бреттом Голдстином. Они появились на премьере фильма «Служебный роман», где исполнили главные роли. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику актриса выбрала черное макси-платье Versace с декольте и прозрачными вставками из коллекции 2024 года. Она позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем. Бретт Голдстин предпочел белый пиджак, рубашку, черные брюки и туфли.