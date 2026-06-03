Россияне рассказали, как они относятся к подделкам

Журналисты KP.RU провели исследования, в ходе которого раскрыли отношение россиян к подделкам оригинальных товаров. Результаты опроса опубликованы на сайте издания.

Согласно материалу, 27 процентов участников опроса стремятся покупать только оригинальные товары. Среди них — техника, одежда, обувь, парфюмерия и аксессуары. При этом они подчеркнули, что в случае нехватки средств для оплаты они готовы заменить марку на более бюджетную.

«Беру только оригиналы! Иначе от такой покупки нет никакого удовлетворения», — призналась россиянка.

В то же время 21 процент респондентов заявили, что с удовольствием покупают копии брендовых вещей. При этом для 40 процентов опрошенных вовсе нет разницы, оригинальный ли товар он приобретает или реплику.

«Вообще мне все равно, какой бренд, но вот качество превыше всего. Поэтому покупаю и оригиналы и реплики, если они хороши, и даже не задумываюсь», — поделился участник исследования.

Малая часть россиян добавила, что готова сделать исключения для разных групп товаров. Например, копию одежды они приемлют, но поддельную косметику или парфюмерию — нет.

В апреле Лариса Долина высказалась о подделках модных брендов фразой «есть очень хорошие». Советская и российская эстрадная певица заявила, что не покупает слишком дорогую фирменную одежду.