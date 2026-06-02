54-летняя Анна Нетребко восхитила фанатов снимком в мини-юбке

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в откровенном наряде вышла в свет и восхитила фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя артистка сходила на балет «Алиса в стране чудес» в миланском театре «Ла Скала». Она позировала на размещенных кадрах в красной мини-юбке, ботильонах в тон и блузке с пайетками.

Поклонники оценили внешность знаменитости в комментариях.