Певица Кеша вызвала ажиотаж в сети фотосессией с обнаженной грудью

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, устроила откровенную фотосессию и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость позировала перед камерой в белых полупрозрачных трусах и сапогах, выполненных в ковбойском стиле. При этом от бюстгальтера она отказалась, прикрыв рукой обнаженную грудь.

Публикация поп-исполнительницы набрала более 34 тысяч лайков и 400 комментариев. Поклонники оказались в восторге от эффектной съемки звезды:

«Слишком горячо», «Выглядишь фантастически», «В естественном образе», «Она икона», «Шикарная женщина».

В июле 2024 года Кеша высказалась о желании обнажаться. Тогда певица поделилась снимком, на котором показала фигуру в бикини, и заявила, что гордится своим телом.