Самолова снялась для обложки журнала в пушистой шубе

Блогерша Самойлова в пушистой шубе появилась на обложке журнала
Блогерша Оксана Самойлова стала лицом британского журнала Meri & Rime. Фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
38-летняя Оксана Самойлова появилась на нескольких обложках международного издания. На одном из кадров блогерша позировала в голубой пушистой шубе и серьгах с бриллиантами. Экс-жена рэпера Джигана была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с голубыми тенями, черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость примерила белую объемную блузу.
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«Классная работа у нас получилась», — прокомментировала Самойлова.
25 мая блогерша опубликовала кадры, сделанные на Каннском кинофестивале. Самойлова призналась, что поехала на закрытое мероприятие, потому что не хотела упускать шанс оказаться на кинофестивале.
«Просто живу эту жизнь и не отказываюсь ни от каких возможностей. Классный опыт — побывать на Каннском кинофестивале. Это красивые люди, классная атмосфера, много интересного, много знакомств с людьми со всего мира из разных индустрий», — объяснила знаменитость.