Самолова снялась для обложки журнала в пушистой шубе

Блогерша Оксана Самойлова стала лицом британского журнала Meri & Rime. Фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Оксана Самойлова появилась на нескольких обложках международного издания. На одном из кадров блогерша позировала в голубой пушистой шубе и серьгах с бриллиантами. Экс-жена рэпера Джигана была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с голубыми тенями, черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость примерила белую объемную блузу.

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«Классная работа у нас получилась», — прокомментировала Самойлова.

25 мая блогерша опубликовала кадры, сделанные на Каннском кинофестивале. Самойлова призналась, что поехала на закрытое мероприятие, потому что не хотела упускать шанс оказаться на кинофестивале.