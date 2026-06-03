Селена Гомес кардинально сменила имидж

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с кардинально новым имиджем.

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Селена Гомес показала, как выглядит с рыжим цветом волос. Предположительно, актриса позировала в парике. Артистка предстала с макияжем с черными стрелками на кровати. Знаменитость была одета в черный топ и темно-серые треники.

17 мая Гомес подловили папарацци в Лондоне. Актриса вышла на публику в шоколадном облегающем платье-миди, которое было украшено бахромой. Актриса дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, розовыми атласными туфлями на каблуках и кольцом. Артистка была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

До этого Селена Гомес и ее муж Бенни Бланко посетили премьеру документального фильма актера Мартина Шорта в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что супруги приехали вместе на мероприятие, певица позировала на красной дорожке одна. Исполнительница была запечатлена в черном платье-миди, украшенном кристаллами, и лакированных туфлях на каблуках в тон.