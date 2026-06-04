Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер устроила фотосессию в купальнике в стиле милитари. Бизнесвумен поделилась результатом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер приняла участие в съемке в рамках продвижения собственного бренда косметики Kylie Cosmetics. На снимках модель позировала в крошечном зеленом бикини, серьгах-кольцах и проводных наушниках. Бизнесвумен распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. На одном из кадров знаменитость была запечатлена, сидя в шезлонге. Рядом с Дженнер стояла соломенная сумка с вышивкой названия ее бренда.

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13 мая бизнесвумен снялась в черных брюках-каприи и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

Позже Дженнер выложила фото в нежно-розовом лифе бикини, который сочетала с мини-юбкой в тон, белыми вьетнамками и массивными серьгами. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Бизнесвумен снялась во время отдыха в тропиках.