Самые модные платья сезона: шесть трендов, которые носят все

Платье — пожалуй, самая практичная вещь в шкафу: надела и пошла. В новом сезоне дизайнеры предложили столько вариантов, что выбрать одно будет сложно: тут и уютный кэжуал, и элегантные варианты на выход. Плюс они отлично дружат с привычными пальто, сапогами и ботильонами, уверяют авторы канала «Мода. Стиль. Личность».

Вот главные тренды, к которым стоит присмотреться:

Трикотаж. Сейчас носят и свободные платья-свитеры, и облегающие модели длины макси. Ищите плотные, теплые материалы с объемной фактурой или классической вязкой — в них и тепло, и красиво.

Бархат. Он идеален для праздников. Выбирайте длину мини или миди из мягкой, струящейся ткани. Черный — это классика, но сейчас в тренде и другие глубокие цвета: рубиновый, карамельный, оливковый и синий.

А-силуэт. Привет из 1960-х. Этот фасон хорош сам по себе, но его также круто носить поверх блузок, водолазок или тонких джемперов. Подойдет и на каждый день, и для особого случая.

Стиль бохо. Свободный крой, рюши, воланы и асимметрия — вариант для тех, кто любит расслабленные, летящие и романтичные образы.

Атлас. Лучшее решение для вечера. Ткань так красиво мерцает, что платью даже не нужен сложный декор — лаконичный крой сам по себе выглядит дорого и женственно.

Открытые плечи. Добавляют образу капельку нежности и чувственности. Причем это не только история про свидания и праздники: если платье трикотажное или из другой мягкой ткани, его можно смело носить каждый день.

Платье остается одной из самых универсальных вещей женского гардероба независимо от возраста, но его восприятие во многом зависит от деталей кроя. Современные рукава, свободный силуэт, качественные ткани и правильная длина помогают выглядеть актуально и после 60 лет, о чем писал «ГлагоL».