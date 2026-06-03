Пять фасонов брюк, которые стройнят и освежают образ

Как только сходит снег, сразу хочется спрятать тяжелые пуховики подальше и вернуть в гардероб легкость. И здесь все решают правильные брюки. Удачная модель мгновенно освежает образ, делает вас визуально стройнее, подчеркивает достоинства и аккуратно маскирует то, что хочется скрыть, рассказывает автор канала «Модной шляпы силуэт».

Высокая талия

Брюки с высокой посадкой — это основа, которая выручит всегда. Они отлично собирают весь образ, мягко подтягивают живот и визуально удлиняют ноги, добавляя роста. Выбирайте модели, которые не обтягивают тело слишком плотно, а свободно садятся по бедрам. Они идеально смотрятся с заправленными блузками, топами или легкими джемперами.

Прямые со стрелками

Классика, которая никогда не выйдет из моды. Четкие вертикальные стрелки работают как отличный визуальный прием — благодаря им ноги кажутся стройнее и длиннее. При покупке обязательно следите, чтобы ткань в области бедер сидела свободно и не собиралась в лишние складки. Такие брюки легко вписать в любой стиль: от строгого офисного комплекта с жакетом до расслабленного повседневного образа.

Бананы

Если на первом месте для вас стоит комфорт, присмотритесь к «бананам». Свободный крой в бедрах деликатно прячет лишний объем, а зауженный низ делает пропорции гармоничными. Эта модель особенно идет обладательницам фигур «яблоко» и «груша». Самый выигрышный вариант — средняя или высокая посадка и длина чуть выше щиколотки.

Клеш от колена

Современный клеш выглядит сдержанно и элегантно — совсем не так, как его ретро-предшественники. Небольшое расширение книзу отлично балансирует пропорции, уводя внимание от живота и бедер. Чтобы фасон сработал на сто процентов, выбирайте умеренный клеш на высокой или средней посадке.

Широкие и палаццо

Главные фавориты сезона, в которых действительно удобно двигаться. Они маскируют любые особенности фигуры и создают красивый, летящий силуэт. За счет высокой талии и длины в пол такие брюки заметно прибавляют роста.

При выборе обязательно оценивайте посадку на талии и саму ткань — она должна красиво драпироваться и не мяться от каждого движения. Чтобы образ оставался сбалансированным, носите палаццо с прилегающим верхом.

Правильно подобранная одежда способна визуально скорректировать фигуру без сложных модных приемов. Стилисты советуют обращать внимание на качественные брюки с хорошей посадкой, а также на актуальные платья — от трикотажных и атласных до моделей А-силуэта, пишет «ГлагоL».