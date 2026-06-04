Ида Галич вышла в свет в платье с глубоким декольте

Блогерша и телеведущая Ида Галич появилась на публике в платье с декольте. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ида Галич была запечатлена в черном макси-платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Блогерша добавила к наряду туфли на каблуках, ожерелье, браслеты и кольца. Телеведущей собрали волосы в косу и сделали макияж с черными стрелками. В ролике знаменитость танцевала.

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2 июня Ида Галич стала героиней нового выпуска журнала Hello! На обложке блогерша была запечатлена в оранжево-розовом латексном макси-платье, которое дополнили туфли в тон и золотые серьги. Телеведущей уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, помадой цвета фуксии и румянами. Знаменитость позировала со шлангом в руке на фоне коттеджа.

3 мая Иде Галич исполнилось 36 лет. В честь своего дня рождения блогерша поделилась кадрами с недавней фотосессии. На снимках телеведущая позировала в парике с красными волосами и макияжем в розовых тонах. Знаменитость предстала в бордом облегающем мини-платье, черных колготках, солнцезащитных очках и черных туфлях на каблуках.