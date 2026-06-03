Актриса Дженнифер Лопес снялась в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

56-летняя Дженнифер Лопес стала гостьей премьеры фильма «Служебный роман», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 2 июня в Нью-Йорке. Для выхода актриса выбрала бежевое макси-платье с глубоким декольте, украшенное вышивкой и пайетками. Артистка добавила к образу длинные серьги, браслет и клатч. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с фиолетовыми тенями, накладными ресницами и блеском для губ. Она позировала перед фотографами с коллегой Бреттом Голдстином.

26 мая Лопес появилась на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на закрытое мероприятие в черном макси-платье Versace с декольте и прозрачными вставками из коллекции 2024 года. Она позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем. Бретт Голдстин, который также посетил премьеру ленты, предпочел белый пиджак, рубашку, черные брюки и туфли.

Ранее Дженнифер Лопес ответила на слухи о романе с Бреттом Голдстином.