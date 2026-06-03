Хейли Бибер снялась в укороченном кардигане и трусах

Жена певца Джастина Бибера Хейли снялась в трусах. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер снялась в рекламе новой коллекции косметического бренда Rhode, в которую вошли бронзер и гибридный хайлайтер. На одном из кадров модель примерила красный укороченный кардиган, оранжевые трусы и желтые босоножки на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с распущенными волосами и макияжем. Манекенщица несла в одной руке чемодан, а в другой — гигантский бронзер.

20 мая Бибер приняла участие в съемках новой коллекции бренда Victoria's Secret. На одном из кадров модель предстала перед камерой в топе в бельевом стиле с кружевом и декольте, который дополнила стрингами, лаковыми сабо на каблуках и серьгами. Манекенщица позировала с полотенцем на голове и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена со стаканом в ванной.

2 июня Бибер снялась в черном бикини, повернувшись спиной к камере. Модель позировала с собранными в небрежный пучок волосами и макияжем в естественном стиле во время отдыха в тропиках.

Ранее Селена Гомес опубликовала фото с новым цветом волос.