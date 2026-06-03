Раскрыта стоимость свадебного платья звезды сериала «Папины дочки»

Раскрыта стоимость свадебного наряда российской актрисы и модели Мирославы Карпович. Фото появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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40-летняя звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж в мини-платье со съемным шлейфом и цветочным принтом отечественного бренда LN family. Цена данного предмета гардероба из полиэстера и вискозы на официальном сайте марки составляет 29,8 тысячи рублей. Также артистка дополнила образ босоножками на высоких каблуках, которые сменила белыми кедами.

При этом Карпович не раскрыла имя избранника, но отметила, что он не принадлежит к актерской профессии.

В июне свадебное платье невесты сына Михаила Круга раскритиковали в сети.