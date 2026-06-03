Как носить пижамный верх вместо жакета

Еще несколько лет назад появиться на улице в шелковой пижаме означало либо проспать будильник, либо очень уж сильно любить эксперименты и не бояться прослыть эксцентричной особой. Затем мы потихоньку свыклись с идеей повседневных аутфитов с атласными пижамными штанами, а потом...

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Этим летом фэшн-качели пришли в полноценный баланс, так что пижамный верх уверенно перекочевал из спальни в городской гардероб и неожиданно оказался одной из самых элегантных альтернатив привычному жакету. Главное правило т — вещь должна выглядеть как осознанный элемент образа, а не как домашняя одежда, из которой вы просто забыли переодеться. Стилист Маша Ведерникова рассказала, с чем и как лучше всего носить спальную принадлежность, ворвавшуюся в модный топ.

Выбирайте дорогие на вид ткани

Лучше всего выглядят модели из плотного шелка, вискозы, атласа или качественного хлопка с легким блеском, именно материал создает ощущение продуманного образа.

«Чем дешевле выглядит ткань, тем выше риск получить эффект халата. А вот благородная фактура мгновенно превращает пижамный верх в полноценную модную вещь. Самое простое, конечно — купить действительно качественную пижаму и использовать именно ее, хоть частями, хоть полностью, такая опция тоже актуальна», — советует эксперт.

Носите с белыми брюками

Самое нарядное и беспроигрышное сочетание — пижамная рубашка и широкие белые брюки из льна или хлопка. Получается расслабленный летний образ с настроением дорогого морского курорта. Особенно эффектно смотрятся молочные, шоколадные, оливковые и небесно-голубые оттенки пижамного верха, такой комплект выглядит намного интереснее привычной рубашки и при этом остается вполне себе универсальным.

Добавьте структурированную сумку

Пижамный верх сам по себе выглядит довольно мягко и расслабленно — в этом его суть и смысл, поэтому образу полезно добавить немного графики.

«С этой задачей прекрасно справляются сумки четкой формы, лаконичные мюли, ремни и крупные солнцезащитные очки. Контраст между небрежностью пижамного верха и строгими аксессуарами делает комплект по-настоящему современным и актуальным», — подчеркивает стилист.

Используйте вместо летнего жакета

В прохладный вечер пижамную рубашку можно носить поверх майки, топа или платья-комбинации. Она создает примерно знакомый всем эффект легкой верхней одежды, но выглядит гораздо менее формально. Особенно актуальны модели с контрастным кантом, которые напоминают классические мужские пижамы. Именно они чаще всего появляются в летних коллекциях дизайнеров.

Не перегружайте образ

Пижамный стиль сам по себе интересный, достаточно необычный и броский, поэтому не стоит добавлять к нему активные украшения, сложные принты или броский декор. Лучше оставить один главный акцент и позволить ткани, цвету и свободному силуэту разыгрывать эту увлекательную фэшн-партию. Кстати, именно летом, когда температура уверенно стремится вверх, сочетание комфорта и элегантности оказывается особенно ценным — не будем же терять времени зря.