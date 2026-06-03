Голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Шэрон Стоун посетила церемонию вручения премии ELLE Style Awards 2026 в Испании. 68-летняя актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Артистка добавила к образу длинные серьги и золотое колье. Знаменитости уложили волосы назад и сделали макияж с черными стрелками и тенями.

20 мая Стоун пришла на вечеринку фонда Better World Fund, где ей вручили награду за организацию мероприятия. Актриса вышла на публику в сером кружевном макси-платье с длинными рукавами, украшенном сверху цветочной аппликацией. Образ знаменитости дополнили клатч со стразами, кольцо и серьги. Артистке уложили волосы назад и сделали макияж с черной подводкой, румянами и бежевой помадой.

До этого Стоун появилась на мероприятии в рамках фестиваля классических фильмов TCM 2026. Актриса позировала в белом брючном костюме-тройке, который дополнила туфлями на каблуках в тон, кожаной сумкой, золотыми кольцами, серьгами с жемчугом и браслетом. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.