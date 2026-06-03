Голливудская актриса Элизабет Херли показала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

60-летняя Элизабет Херли посетила премьеру фильма «A Murder Between Friends», которая состоялась 2 июня в Лондоне. Актриса вышла на публику в красном облегающем платье-миди с декольте, босоножках на каблуках и солнцезащитных очках. Она добавила к образу золотой клатч. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

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6 апреля Херли снялась в желтых плавках и цепочке с кулоном. Актриса предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовым бальзамом для губ. На одном из фото знаменитость была запечатлена, лежа в поле с цветами.

«Сегодня я наслаждалась витамином D в прекрасном Херефордшире, на мне были только плавки от собственного бренда и солнцезащитный крем», — написала актриса под снимками.

Позже Херли устроила фотосессию у бассейна. Актриса позировала в белом полосатом крошечном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.