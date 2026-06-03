Какие кроссовки носят этим летом — и с чем

Несколько лет подряд кроссовки занимали все больше места — в буквальном смысле. Объемные подошвы, многослойные мидсолы — обувь перетягивала на себя внимание. Этим летом маятник качнулся в обратную сторону: акцент сместился с объема — на силуэт, с массы — на детали.

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Разберем четыре самых стильных направления сезона — и у каждого из них свой характер.

Ретро-бегунки: силуэт из 90-х в современном прочтении

Узкий корпус, тонкая подошва, аккуратная шнуровка и почти полное отсутствие декора — силуэт, вдохновленный беговыми и футбольными моделями 70-90-х. Adidas Samba, Adidas Gazelle, Puma Speedcat стали той самой базой — парой, с которой работает любой образ.

С прямыми джинсами и простой майкой они выглядят как очевидное решение. С юбкой миди — неожиданно и интересно: женственность в одежде и спортивная обувь создают актуальный контраст, ради которого стоит собрать этот образ. В комплекте с широкими брюками и приталенным топом тонкая подошва работает сдержанно, не перетягивая внимание.

Если хочется оживить нейтральную пару без новой покупки — отличный вариант цветные шнурки. Неоново-зеленые, конфетно-розовые, контрастные белые на темной паре — они способны изменить все настроение комплекта.

Яркий цвет: когда обувь завершает весь образ

Белые кроссовки — надежные, универсальные и немного скучные. Этим летом индустрия устала от нейтральной базы и взяла курс на насыщенные цвета: ярко-красный, кобальтовый, лимонно-желтый, пыльно-розовый. Такая обувь становится акцентом.

При этом яркие модели требуют более спокойной одежды. Бежевые брюки свободного кроя, белая футболка навыпуск, красные кроссовки — и образ готов, он уже работает. Отдельная история — съемные подвески: бренды уже выпускают коллекции брелков, которые крепятся к шнуровке или язычку и персонализируют пару так же, как тот же обвес на сумке.

Металлик: серебро и медь вместо нейтрального белого

Серебро с почти ртутным холодом и медь с теплым, чуть состаренным тоном — оба оттенка в этом сезоне переехали из праздничной истории в повседневную.

Серебро работает как украшение для всего образа сразу: белое льняное платье плюс серебристая пара — и больше никаких аксессуаров не нужно.

Медные кроссовки теплее и мягче встраиваются в городской стиль: молочный джемпер, джинсы с отворотами, медная пара — образ получается с неожиданной глубиной при минимуме усилий.

Серый монохром в компании с серебром — неочевидное, но очень современное сочетание. Образ читается как подиумный, хотя собирается за две минуты.

Сникерины: когда спорт встречает что-то очень нежное

Sneakerina — слово, которое западные редакции используют для обозначения гибрида с мягким, почти балетным носком, плоской подошвой и спортивной конструкцией.

На русском точного аналога пока нет — зато есть модели: в атласном исполнении, сетчатые, замшевые, кожаные. Те, что раскупают раньше, чем они успевают вам попасться.

Суть этой пары — в контрасте с одеждой. Летящее платье с ней выглядит легко и при этом не чрезмерно романтично: спортивная нота внизу убирает излишнюю нежность.

Льняные брюки и рубашка — образ, который без такой пары выглядит просто аккуратным, а с ней становится законченным.

Кружевная юбка или многоярусный подол плюс Sneakerina — один из самых интересных приемов сезона: романтика и спорт в одном кадре, выглядит свежо и не перегружено.

Впервые за несколько сезонов кроссовки создают выбор не между «спортивно» и «менее спортивно», а между совершенно разными характерами. Осталось решить, что хочется сказать вам.