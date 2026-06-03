Популярный стилист назвал самых модных российских политиков

Популярный стилист и журналист Алеко Надирян назвал самых модных российских политиков. На эту тему он поговорил с корреспондентом «Ленты.ру» Глебом Палеховым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Главный редактор журнала «Мнение редакции может не совпадать» признался, что ему интересно наблюдать за стилем официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной. «Эльвира Набиуллина и ее фирменная брошка — это как раз то, что мне очень нравится», — пояснил он.

В чем смысл брошей Эльвиры Набиуллиной? Впервые Набиуллина появилась на публичном мероприятии с символической брошью на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в марте 2020 года. Тогда она надела украшение в виде неваляшки, которая, как предположили аналитики, напоминала о мерах Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии. С этого времени после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина каждый раз надевала тематическую брошь, означающую мнение регулятора о ситуации в российской экономике. Украшения нередко вызывали обсуждения и становились предметом прогнозов аналитиков. По словам самой Набиуллиной, она воспринимает брошки как один из каналов коммуникации с рынком. «Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — говорила она.

По словам спикера, ему также кажется красивым стиль заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. «И самое главное — это Валентина Матвиенко [председатель Совета Федерации]. За этими женщинами мне интересно следить», — подытожил он.

Ранее Мария Захарова откровенно высказалась о своем стиле. «Я нередко использую китайские мотивы, восточные мотивы. Мне они просто нравятся. Для меня это не тренд. Для меня это искреннее восхищение, например, сложностью вышивки. Потому что я все-таки стараюсь отдавать предпочтение ручной вышивке. Их мастерству и сохранению традиции, и красоты, которая является результатом этого мастерства и сохранения ремесел, жанров», — подчеркнула дипломат.