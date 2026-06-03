Мужчинам подсказали, как подобрать базовый гардероб на лето

Стилист-консультант магазина одежды Egoiste Анна Компаниец раскрыла российским мужчинам способ подобрать базовый гардероб на лето 2026 года. Ее комментарии публикует «Леди Mail».

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Эксперт посоветовала выбирать футболки поло из пике или трикотажа с небольшим добавлением эластана, белые футболки прямого или свободного кроя, которые не облегают фигуру, а также плотные футболки нейтральных оттенков, подходящих по цветотипу. Кроме того, гардероб следует пополнить льняными рубашками свободного кроя с добавлением вискозы или хлопка и брюками чинос из плотного, но эластичного хлопка с матовой текстурой.

В то же время специалистка порекомендовала купить шорты средней длины, бомберы нейтральных оттенков и кеды с минималистичным дизайном. Также в качестве обуви можно выбрать сандалии с кожаным или текстильным верхом.